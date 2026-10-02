23 дни преди вота – възможно ли е седмият президент на България да бъде избран още на първи тур?

По предварителна оценка на изборите на 25 октомври право на глас ще имат около 6,6 милиона българи в страната и чужбина.

Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница

Гласуването ще се проведе в повече от 11 600 секции, като в 9311 от тях гласуването ще бъде само с машина.

Гласуване по настоящ адрес или с подвижна избирателна кутия можете да се заяви до 10 октомври на сайта на ГРАО или лично в общинската администрация.

„Сова Харис”: Три кандидатпрезидентски двойки имат по-значителна подкрепа

На последните президентски избори през 2021 г. в избирателния списък на благоевградското село Рилци фигурират 1603 избиратели, част от които никога не са стъпвали в селото. До урните стигат едва 275 души. "Списъците са доста, дълги и трудно се търсят имената", разказа председателят на СИК в Рилци Татяна Костадинова.

Тази година списъкът за гласуване в селото е с 600 души по-малко. "След като България влезе в Европейския съюз, граждани на Северна Македония се регистрираха тук, за да получат българско гражданство. В момента тече кампания и тези, които не са го подновили се дерегистрират", заяви кметът на село Рилци Георги Чорбаджиев.

Това е един от примерите за така наречените "мъртви души". Според експерти на предстоящия вот този проблем няма да повлияе на резултата. "Въпросът за „мъртвите души” не стои с такава острота, защото цялата страна е един избирателен район", обясни изборният експерт Ваня Нушева.