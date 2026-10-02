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Социолози прогнозират избирателна активност под 50%
23 дни преди вота – възможно ли е седмият президент на България да бъде избран още на първи тур?
По предварителна оценка на изборите на 25 октомври право на глас ще имат около 6,6 милиона българи в страната и чужбина.
Машините за президентския вот ще пътуват като дипломатическо карго зад граница
Гласуването ще се проведе в повече от 11 600 секции, като в 9311 от тях гласуването ще бъде само с машина.
Гласуване по настоящ адрес или с подвижна избирателна кутия можете да се заяви до 10 октомври на сайта на ГРАО или лично в общинската администрация.
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На последните президентски избори през 2021 г. в избирателния списък на благоевградското село Рилци фигурират 1603 избиратели, част от които никога не са стъпвали в селото. До урните стигат едва 275 души. "Списъците са доста, дълги и трудно се търсят имената", разказа председателят на СИК в Рилци Татяна Костадинова.
Тази година списъкът за гласуване в селото е с 600 души по-малко. "След като България влезе в Европейския съюз, граждани на Северна Македония се регистрираха тук, за да получат българско гражданство. В момента тече кампания и тези, които не са го подновили се дерегистрират", заяви кметът на село Рилци Георги Чорбаджиев.
Това е един от примерите за така наречените "мъртви души". Според експерти на предстоящия вот този проблем няма да повлияе на резултата. "Въпросът за „мъртвите души” не стои с такава острота, защото цялата страна е един избирателен район", обясни изборният експерт Ваня Нушева.
Преди президентския вот: Какви са стратегиите на основните претенденти
Според Конституцията държавният глава може да бъде избран на първи тур само ако са гласували повече от половината избиратели. Прогнозата на социолозите е, че втори тур на изборите ще бъде проведен. "Знаете за условието, че трябва да са участвали повече от половината от имащите право на глас. Това е над половината от тези 6,6 милиона приблизително", заяви социологът от "ТРЕНД" Димитра Воева.
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