Русия засилва своята хибридна война в Европа, а ескалацията заплашва да излезе извън контрол. Саботажите на стратегически обекти са видими и опасността се признава от всички. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият председател на комисиите по външна политика и европейски въпроси в предишния парламент Димитър Гърдев. Той коментира засилващите се съобщения за ескалация на тези атаки в посока Европа.

Като начало - що е то хибридна война и откъде идва?

"Това е термин възприето от НАТО и САЩ още преди 15 години. По време на първото заседание тогава - НАТО, военни и специални служби, тогава именно те казаха - това са неща, които специалните служби правят по принцип. ИЛи казано просто - единна стратегия за политически операции, икономически, кибероперации. Това е стратегия за деструкция на обществото през информационни канали и други способи. Тук са цветните революции, сваляне на правителства, миграционни вълни, подбуждане към протести, създаване на условия за кризи", казва експертът.

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Всъщност този тип интервенции в други държави, без пряк сблъсък, са част от новата история на света:

"Хибридната война е зародена през Студената война, когато имаше червени линии и не можеше да се обяви току така война, но Великите сили си ги водеха - Виетнам, Афганистан, Гренада. Също и политиката на Рейгън, когато със Саудитска Арабия свалят цената на петрола до 10 долара за барел, което удря единственият приход на валута на Съветския съюз. Така той се срива за няколко години."

Че днес сме свидетели на хибридна война, показват най-вече местата, които Русия атакува:

"Да, това е ясно и е индикирано на няколко нива. Саботажите на стратегически обекти, на стратегическа инфраструктура - те са обекти на нападение. Няма случайни аварии в завод за хляб например, само във военни заводи и летища. Неслучайно сред първите мерки на Европа беше премахване на руските информационни канали. Хибридната война се води през средствата за масова информация."

В крайна сметка - как точно действа хибридната война и защо разделя обществата:

"Това е много важно - при хибридната война не оставате безразличен, винаги сте ЗА или ПРОТИВ. Не те оставя апатичен, просто няма как. Затова сме и толкова разделени. В момента, в който не оставяте безразличен, мозъкът ви прави зависим от темата - както с всяка друга зависимост, задейства се механизъм на допамин и ти започваш да искаш да участваш. Преди 10 години това беше невъзможно, но днес всеки е участник през телефона си."

Означава ли всичко това, че сме близо до горещ конфликт, ако не намерим начин за деескалация:

"Реално, когато имаме конфликт, дори да не е официализиран, или хибриден, той е опасен. Има нещо, наречено крива на ескалацията или управление на ескалацията. Не трябва да се допуска неуправляваемост, а размиване на тази граници в Прибалтика и ударите, които се случват там, създава опасност. Фазата се повишава на конфликта и категорично може да се каже, че ако не започнат преговори - нещата може да излязат извън контрол."

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Хазарт за възкресение

Дами и господа, през 1994 година двама военно-политически теоретици изграждат теория, която твърди, че лидер, който очаква загуба е по-вероятно да избере рискована стратегия на ескалация, защото умереният провал е по-скъп от рискованата игра, особено, ако за провала ще плати лично. Малко по-късно друг теоретик допълва, че това важи особено за режими, при които които загубата означава затвор или смърт, а не просто оттегляне. Теорията е наречена "Хазарт за възкресение".

Разказвам ви всичко това, защото по много показатели излиза, че точно тази игра играе Владимир Путин в Европа в последните два месеца. Сигналите, че неговата хибридна атака ще се усилва идват постоянно и вече се обговарят ясно и високо от повечето европейски лидери. Причините? На 4 и 5 август дрон с взривно устройство бе намерен до летището в Лайпциг.Според разследващите дронът е трябвало да извади самолети от строя и да забави доставките за Украйна.

Американски разузнавателен източник го свърза с руското военно разузнаване ГРУ. На първи септември Берлин формално обвини Русия, извика посланика ѝ и затвори две руски институции. Вътрешният министър Добринт повиши националното ниво на заплаха от "общо" на "високо". Кремъл нарече обвинението изфабрикуван "претекст" и предупреди, че ще отговори на германски мерки.

На 13 август Полша съобщи за задържан руски гражданин, обвинен, че подготвя убийство на американско-украински гражданин по поръчка на руското разузнаване. Според него това е първият подобен случай срещу американец на територията на НАТО. На 23 септември, отново в ПОлша, имаше пожар в наземна база на Старлинк, а прокуратурата разследва палеж като саботаж и терористично престъпление, извършено в интерес на чуждо разузнаване. Все още не е доказано, че стои Русия. Станцията работи нормално.

Нещата ескалират и в Прибалтика - Латвия и Естония издадоха предупреждения за дронове, свързани с руската война, и вдигнаха изтребители на НАТО.Италиански изтребител на НАТО свали дрон с взривно устройство, влязъл най-вероятно от Беларус. Ърсула фон дер Лайен определи това и Гедсер като част от по-широк модел на руска агресия. Примерите са безброй, както и въпросите. Днес търсим отговора на въпроса - какво може да направи Европа, за да се защити от ескалацията?