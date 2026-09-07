Фондовият пазар рано или късно ще се срине и това ще се окаже голям проблем. Инвеститорите все още обичат американския дълг, но лихвите по него стават прекалено големи. Китайският юан и еврото засега просто няма как да заместят долара. Това заяви в предаването "Ревизия" по NOVA NEWS бившият главен икономист на Международния валутен фонд и автор на глобалния бестселър "Доларът е наш, проблемът е ваш" проф. Кенет Рогоф.

В средата на това лято стана ясно, че американският външен дълг достигна умопомрачителните 40 трилиона долара, а лихвите по този дълг растат. Това предизвика глобални страхове за стабилността на САЩ и за бъдещето на най-голямата и влиятелна икономика в света. Как се стигна до тук?

"Разбира се, част от случилото се е свързано с глобалната финансова криза от 2008-2009 година, която доведе до рязко увеличение на американския дълг. След това той до известна степен се стабилизира. После дойдоха данъчните съкращения, след като Тръмп спечели изборите. След това пандемията доведе до ново голямо увеличение. Но това, което стои зад всичко, е, че и двете политически партии се убедиха, че дългът е нещо като безплатен обяд. Трябва да кажа обаче, че много водещи икономисти и икономически коментатори ги уверяваха, че това наистина е така. Така че в момента във Вашингтон е много трудно да убедиш когото и да било да направи нещо по отношение на бюджета. И това е основният проблем. Той се състои от много неща. Не е само едно", обясни проф. Рогоф.

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Част от обяснението на огромния американски дълг се крие във факта, че доларът е световната валута и САЩ са принудени да купуват повече от света, за да доставят през плащанията си долари. Този ефект е известен като дилема на Трифин.

"Имайте предвид, че Робърт Трифин беше велик икономист от 60-те години, който убеди всички, че в крайна сметка ще се стигне до взрив. Но тогава доларът беше подкрепен от златото и правителствата можеха да го обменят за злато. Днес това вече не е така. Искам да кажа, че проблемът не е точно в това, че САЩ имат някакъв лимит на количеството злато, с което разполагат. Рискът е, че ако има твърде много долари и американската икономика не може комфортно да обслужва дълга, САЩ могат да прибегнат до инфлация, финансови репресии и дефолт. Но бих казал, че истинският проблем с това да бъдеш резервна валута - с други думи, да бъдеш лингва франка на глобалната финансова системае, е огромното търсене на долари. Може би бих казал, че търсенето е с 50% по-голямо, отколкото би било, ако доларът не беше резервна валута, а не с 1000% по-голямо. Затова е много изкушаващо да запълниш това търсене", каза бившият главен икономист на Международния валутен фонд и добави: "Съединените щати го направиха. Така че държавният дълг на САЩ днес е на приблизително същото ниво като държавния дълг на всички останали развити икономики, взети заедно - включително Италия и Япония. Ввсъщност корпоративният дълг на САЩ е по-голям от този на всички останали икономики, взети заедно. Сега, всички обичат американския дълг. Все още има пазар за него, но на все по-висока цена. Така че инвеститорите от САЩ и от целия свят изискват все по-висока доходност от всички дългови инструменти. Тъй като САЩ са кралят на всички длъжници, това със сигурност включва и Съединените щати".

И въпреки всичко, инвеститорите обичат щатските дългове. Защо?

"Отново - те ги обичат, но само ако Америка е готова да плаща по-висока лихва. Ако САЩ се опитат да не плащат толкова висока лихва, ще има огромно бягство от американските облигации и това става все по-скъпо. Отдавна твърдя, че лихвените проценти вероятно ще се повишат. Можем да се върнем към това. Причината не е само американският дълг. Тя е войната в Иран и Украйна. Тя е свързана и с изграждането на инфраструктурата около изкуствения интелект. Свързана е с факта, че глобалният дълг е много висок. Популизмът прави трудно за правителствата навсякъде да балансират бюджетите си. Има много, много причини. Но аз отдавна твърдя, че хората - много известни икономисти, мога да започна с Пол Кругман и Лари Съмърс - които твърдяха, че лихвените проценти просто ще останат много ниски, че дългът е наш приятел и няма защо да се притесняваме от него, се оказаха донякъде катастрофално погрешни. А сега може да се окаже много болезнено, когато трябва да направим корекция", обясни проф. Рогов.

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От години светът се пита дали е възможно китайският юан да измести долара? Питаме и експертът - възможно ли е?

"Това ще се случи само ако Китай разгроми Съединените щати във война, която опустоши американската икономика. Но китайската валута може да стане много по-важна. За повече от половината държави в света Китай е основният търговски партньор. Китай все повече принуждава своите търговски партньори поне да деноминират износа си в тяхната валута. Преди 15 години това беше почти нищо, а сега повече от половината от китайския внос е деноминиран в китайска валута. Те отпускат все повече кредити в китайска валута. Изграждат тази система. Вие споменахте важен момент — конвертируемостта и капиталовия контрол. Важно е, че за да бъде направена последната крачка, трябва да стане лесно за всеки да купува и продава китайски държавни облигации. Не е необходимо да можете да купувате и продавате недвижими имоти. Това не е от съществено значение. Но трябва да направите лесно купуването и продаването на държавния дълг. Все още не е толкова лесно, колкото би могло да бъде", посочи той.

В такъв случай има ли шанс другият претендент - еврото?

"Мисля, че Европа е много далеч от това да бъде номер едно. Може би, ако Европа някак успее да остане обединена, докато Китай и Съединените щати се унищожават взаимно. Това е донякъде начинът, по който Съединените щати се издигат до върха по време на Първата и Втората световна война. Те бяха далеч. Съединените щати участваха и в двете войни, но загубиха много, много по-малко, отколкото европейците. Но всъщност съм доста оптимистично настроен за Европа и еврото. Виждам многото проблеми, но от друга страна смятам, че институциите в Европа са по-силни", смята проф. Рогов.

Въпросът за 40 трилиона долара

В безвремието на дните преди официалният старт на предизборната кампания за президент на страната, решаваме да посветим това първо предаване от сезон пет на "Ревизия" на една голяма международна икономическа тема.

Говорим за новината от това лято - американският дълг удари 40 трилиона долара и вече заплашва дълговите пазари не само в САЩ, но и по целия свят. Откриваме този сезон по този начин, защото нашето очакване е, че тази година ще донесе качествена и количествена промяна в глобалната икономика, която трудно може да намерим еквивалент в историята. Говорим за огромните, невъобразими суми, които подхранват бума на изкуствен интелект, самият ИИ и центровете за данни, но и не само. Моторът, двигателят зад тези промени е американската икономика, а тя показва притеснителни модели на поведение, особено що се отнася до нейния дълг.

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Дами и господа, Дилема на Трифин - теоретична постановка, която се отнася до страната издател на световната резервна валута, в случая долара, и почти задължителното последствия - търговски дефицити. Вижте, когато сте резервна валута, означава, че трябва да осигурите огромно количество от тази валута за света. Как може да стане това? Като купувате от света огромни количества стоки и услуги и срещу тях плащате в долари. Затова и САЩ винаги, винаги се намира в състояние на търговски дефицит - внася повече, отколкото изнася. От своя страна, другите държави започват да имат излишък на долари, които трябва да инвестират. В какво? В американски дълг, разбира се.

Най-сигурното или поне доскоро убежище за парите, особено парите долари. Какъв е резултатът? Щатските власти знаят, че винаги и при всякакви условия има кой да им купи дълга при ниски лихви. И се случва това - от 1971 година, когато златният стандарт умира, САЩ увеличава своя дълг към БВП с почти 100%.

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