Сухи треви, храсти, смесена гора и лозови масиви горят в района между селата Коларово и Доситеево, Община Харманли. Пожарът се разви в посока от Коларово към Доситеево, като към момента е вече локализиран.

Засега няма опасност за населените места, съобщават от областната управа на Хасково. По първоначални данни огънят е засегнал площ от приблизително 600 декара.

Пожар е обхванал гора край хасковското село Зорница

На място бяха изпратени 10 екипа на пожарната. В гасенето се включиха и доброволци от формированието в Харманли. За ограничаване на разпространението на огъня бяха изградени просеки с помощта на булдозер, а Община Харманли осигури и една водоноска.

Продължава гасенето на отделни огнища в засегнатия район.

Редактор: Ина Григорова