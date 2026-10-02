От волейболния терен до класната стая. Една от най-разпознаваемите и титулувани състезателки във волейбола в последните години – Емилия Димитрова, влезе в нова роля. С кариера, преминала в Италия, Турция, Япония, Румъния и САЩ, бившата националка взе решение да отдаде живота си на нова кауза – учителската професия.

Професионалните спортисти са от онзи рядък тип хора, които живеят два живота в рамките на един. Първият започва от ранна детска възраст, изисква огромен труд, всеотдайност и лишения. Преминава в спортните зали с безброй тренировки, лагери, турнири и в повечето случаи далеч от семейството. Носи емоции, радост, чувство на изпълнен дълг, но и разочарования и травми. Оборотите са бързи, мечтите са големи. А след това се отваря нова глава от житейската книга. Етап, който не е просто смяна на професия, а изграждане на ново ежедневие, различни навици, а понякога и необходимост от промяна на цялостния поглед върху света.

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През май 2024 г. Емилия Димитрова приключи своята дългогодишна волейболна кариера, като бе обявена за диагонал на годината в Американската професионална лига. През февруари 2026 г. тя вече влезе в нова роля, далеч от терена - тази на учител. За нея професията на преподавател носи същата емоция, страст и амбиции, които е изпитвала и на терена. Работи с хъс и желание, както преди, като волейболист, така и сега, като учител.

Емилия има две деца. Тя споделя, че се е научила да чува повече вътрешния си глас.

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“Моята цел в живота винаги е била семейството. Волейболът ми е дал много, наистина много, но за мен винаги семейството е било на първо място”, споделя Димитрова.

В това да бъде учител бившата спортистка вижда голям потенциал за изграждане на положителна промяна. А нейните ученици разказват, че тя сбъдва мечтите им, учи ги да не се отказват, независимо от трудностите, че трябва да бъдат "добър отбор" и я определят като "най-добрата учителка на света".

А най-ценният урок, който Димитрова иска да предаде на своите ученици, е да бъдат добри.

Целия разговор гледайте във видеото.