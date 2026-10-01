Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си концертен сезон на 2 октомври в зала „България“. Програмата включва произведения на Любомир Денев, Жак Ибер и Жорж Бизе. Въпреки постигнатата договореност за увеличение на възнагражденията от 1 октомври, музикантите очакват допълнителни стъпки за решаване на дългогодишните проблеми в състава. Темата коментира главният диригент на оркестъра Константин Илиевски в ефира на NOVA NEWS по повод Световния ден на музиката.

Концертът ще започне с рапсодията „Балкански гласове“ на Любомир Денев, с която ще бъде отбелязан неговият юбилей. Ще участва и Смесеният хор на БНР с диригент Любомила Александрова.

Диригентът подчерта, че за него е важно да обедини индивидуалния темперамент и професионализма на музикантите в общо звучене. Той определи колектива като сплотен и изрази надежда, че добрата атмосфера между двата състава ще се усети и от публиката.

Илиевски коментира и продължаващото недоволство на музикантите заради ниските трудови възнаграждения. По думите му протестните действия са резултат от дългогодишни проблеми, които оказват и емоционално влияние върху хората в състава.

Той благодари на генералния директор на БНР за подкрепата през този период и определи постигнатата договореност за увеличение на заплатите като първа положителна стъпка.

Концерт на Симфоничния оркестър и Смесения хор на БНР по случай 150 години от Априлското въстание

„Ние имаме огромното желание нашият протест да не продължи по начина, който беше много болезнен за всички нас в края на последния сезон. Ние наистина жадуваме да свирим пред публиката. Това е причината, поради която всички се занимаваме с тази професия“, заяви главният диригент.

Според него проблемът е особено сериозен, тъй като става дума за един от водещите музикални състави в страната. Недостатъчните възнаграждения затрудняват привличането и задържането на млади музиканти, които не могат да покриват разходите си за живот в София. „Изключително неприятно е за един такъв колектив, когато привлечем добри музиканти и те си тръгнат след известно време просто поради екзистенциални проблеми“, посочи Илиевски.

Константин Илиевски обърна специално внимание и на звукозаписната дейност на радиосъставите. Според него тя има ключова роля за съхраняването на културното наследство и националната идентичност. „Ние запазваме за бъдещето духа на това време като култура, но и като цялост на обществото. Без тези записи след 20 години следващите генерации няма да имат представа какво се е случило в момента“, обясни той.

Диригентът даде пример с архива на БНР, в който търси записи на композитори, чиито произведения предстои да изпълнява. Така може да проследи как са звучали творбите преди десетилетия и да се докосне до музикалната история.

По повод Световния ден на музиката Илиевски коментира и мястото на културата в съвременното общество. Според него вниманието към нея е намаляло в сравнение с преди 50 години, и то не само в България, но и в Европа.

Той подчерта, че културата трябва да бъде по-достъпна за младите хора, дори когато те не се занимават активно с изкуство, а са само публика. „Младите хора търсят силни изживявания и не предполагат, че в класическата музика могат да ги намерят по начин, който много малко други дейности предоставят. Просто трябва да дойдат на един концерт и да чуят произведение, което да ги разтърси емоционално отвътре“, каза диригентът.

В края на разговора той покани публиката на концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 2 октомври от 19:00 часа в зала „България“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева