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Парламентът ще изслуша Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски
Демерджиев посочи, че 4 дружества са печелили над 99% от поръчките за мантинели през годините
Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи изслушването на вътрешния министър за убийството като опит да се измести темата за мантинелите. Според него документите показват връзка на министри в правителството на Радев с казуса с предпазните съоръжения.
Сред посочените са министърът на финансите Гълъб Донев и на регионалното управление Иван Шишков. Времето - управлението на служебния кабинет „Донев 1“ - 2022 г.
Тогава, твърдят, с постановление на Министерския съвет се приема методика за изменение на цената на обществена поръчка, която значително надхвърля стойността на договора. Вътрешният министър Иван Демерджиев отрече и на свой ред отправи обвинения.
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Пеевски заяви, че темата за обществените поръчки за мантинели е свързана изцяло с управляващите, а изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е било използвано за отклоняване на вниманието. Той коментира и въпроса за полетите си, като отново заяви, че те са били платени от него и семейството му.
„Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. Това е една огромна лъжа, един голям популизъм, защото отклоняват темите от истинските теми на българските теми - хората изнемогват. Хората изнемогват, цените хвърчат, отидоха в космоса, където казах, че трябва и той да отиде и може би отгоре ще види цените този министър“, заяви Пеевски.
От ДПС представиха данни, които според партията показват значително увеличение на цените по обществени поръчки в периода на служебния кабинет „Донев 1“. Хамид Хамид заяви:
„Общото поскъпване е над 160 процента само за този период на кабинета „Донев 1“. В резултат на корупционна практика държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените по обществени поръчки“.
Вътрешният министър Иван Демерджиев отговори на обвиненията в кулоарите на Народното събрание, след като беше изслушан от депутатите в пленарната зала. Той отхвърли твърденията за връзка между членовете на кабинета „Донев“ и казуса с обществените поръчки за мантинели и на свой ред насочи вниманието към полетите на Делян Пеевски.
„Знаете как се движат обществените поръчки. Никой от правителството на Донев не е летял с частни самолети за разлика от други. Впрочем има достатъчно доказателства за връзка на дружеството, което е закупило билетите на Пеевски. До кого са приближени може да се даде отговор, като се провери правителството „Желязков“ колко договора сключи“, заяви Демерджиев.
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Вътрешният министър посочи още, че „никой от правителството няма частни самолети и не е летял в частни самолети“, за да бъдат правени подобни връзки с обществените поръчки за мантинелите.
По думите му има достатъчно доказателства за физически и юридически лица, които са свързани както с дружеството за мантинели, така и с дружеството, закупило самолета, с който е летял Пеевски.
Демерджиев заяви още, че именно кабинетът на Румен Радев е отменил обществени поръчки по договори за мантинели, подписани по време на правителството „Желязков“. По думите му през годините четири дружества са печелили над 99% от поръчките за предпазните съоръжения.Редактор: Цветина Петрова
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