Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи изслушването на вътрешния министър за убийството като опит да се измести темата за мантинелите. Според него документите показват връзка на министри в правителството на Радев с казуса с предпазните съоръжения.

Сред посочените са министърът на финансите Гълъб Донев и на регионалното управление Иван Шишков. Времето - управлението на служебния кабинет „Донев 1“ - 2022 г.

Тогава, твърдят, с постановление на Министерския съвет се приема методика за изменение на цената на обществена поръчка, която значително надхвърля стойността на договора. Вътрешният министър Иван Демерджиев отрече и на свой ред отправи обвинения.

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Пеевски заяви, че темата за обществените поръчки за мантинели е свързана изцяло с управляващите, а изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е било използвано за отклоняване на вниманието. Той коментира и въпроса за полетите си, като отново заяви, че те са били платени от него и семейството му.

„Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. Това е една огромна лъжа, един голям популизъм, защото отклоняват темите от истинските теми на българските теми - хората изнемогват. Хората изнемогват, цените хвърчат, отидоха в космоса, където казах, че трябва и той да отиде и може би отгоре ще види цените този министър“, заяви Пеевски.

От ДПС представиха данни, които според партията показват значително увеличение на цените по обществени поръчки в периода на служебния кабинет „Донев 1“. Хамид Хамид заяви:

„Общото поскъпване е над 160 процента само за този период на кабинета „Донев 1“. В резултат на корупционна практика държавата е заплатила 160% по-високи цени от първоначално заложените по обществени поръчки“.

Вътрешният министър Иван Демерджиев отговори на обвиненията в кулоарите на Народното събрание, след като беше изслушан от депутатите в пленарната зала. Той отхвърли твърденията за връзка между членовете на кабинета „Донев“ и казуса с обществените поръчки за мантинели и на свой ред насочи вниманието към полетите на Делян Пеевски.

„Знаете как се движат обществените поръчки. Никой от правителството на Донев не е летял с частни самолети за разлика от други. Впрочем има достатъчно доказателства за връзка на дружеството, което е закупило билетите на Пеевски. До кого са приближени може да се даде отговор, като се провери правителството „Желязков“ колко договора сключи“, заяви Демерджиев.

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Вътрешният министър посочи още, че „никой от правителството няма частни самолети и не е летял в частни самолети“, за да бъдат правени подобни връзки с обществените поръчки за мантинелите.

По думите му има достатъчно доказателства за физически и юридически лица, които са свързани както с дружеството за мантинели, така и с дружеството, закупило самолета, с който е летял Пеевски.

Демерджиев заяви още, че именно кабинетът на Румен Радев е отменил обществени поръчки по договори за мантинели, подписани по време на правителството „Желязков“. По думите му през годините четири дружества са печелили над 99% от поръчките за предпазните съоръжения.

Редактор: Цветина Петрова