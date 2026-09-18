"Поредният епизод на "Демерджиев Пикчърс" - измислици, измислици, измислици. Ще сезирам прокуратурата за всичко, за което бях набеден. Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5, а за 50 милиона...". Така лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, изложени на брифинг в Министерския съвет в петък.

Властите представиха резултатите от разследване на МВР и службите за сигурност, което установило сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата участвали четири основни дружества, които изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества, на свой ред, имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви Демерджиев. И допълни, че имало механизъм, по който бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат „дружество касичка”. „То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро”, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Властите: Разкрихме връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони евро за частни нужди на политически лидери

Минути по-късно, в кулоарите на Народното събрание, Пеевски категорично заяви, че той и неговото семейство плащат самолетните му полети и подчерта, че има документи за всичко. “Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки”, категоричен беше лидерът на ДПС.

"Не мога да кажа откъде идват тези данни в "Демерджиев Пикчърс" и лунатика, шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретнато ОПГ", каза още лидерът на ДПС.

По отношение на мерките на кабинета срещу високите цени на горивата Пеевски посочи: "Ще видим когато се случат, според мен не са достатъчни. Но нека видим ефекта и хората ще кажат мнението си".