Основна тема на свикания в петък Съвет за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерството на отбраната представи доклад за това. „Определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана - т.е. модернизиране на охраната", коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща в Министерския съвет.

Той посочи още, че МО е предприело мерки за законови промени за противодействие на дронове, които навлизат във въздушното пространство на България.

Стоянов отбеляза, че се водят преговори с фирмата, която е водеща по офертите, подадени по механизма SAFE. Очакванията там са за доставка на повече от 10 антидрон системи за страната ни. Целта е до края на годината да има сключени договори, а през 2027-а да бъдат доставени. Въпросните системи ще бъдат разположени във военните формирования.

Стоянов каза, че е необходимо допълнително финансиране за тези антидрон системи и очаква съдействие от финансовото министерство.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са установени сериозни дефицити по отношение на сигурността на обектите от критичната инфраструктура при проверка на мерките за защита. „Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяват с такива системи“, заяви Демерджиев.

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По думите му при избора на системите ще се отчита конкретната среда, в която се намира всеки обект, както и начинът, по който те трябва да действат.

Демерджиев съобщи още, че се обсъжда координация с Министерството на отбраната при осигуряването на антидрон системи. „Полагаме усилия да се снабдим с такива системи и да ги разположим основно на морската и на българо-турската граница. Даже имаме такива, които поетапно се доставят“, обясни той.

Инцидентите във военните складове

На Съвета за национална сигурност е обсъдено и състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества. По тези обекти предстоят подробни проверки от МВР и ДАНС, заяви Демерджиев. Двете институции ще обследват обектите и ще дадат конкретни предписания за необходимото ниво на защита. Предприети са и допълнителни мерки за сигурност около базите.

„Със заповед на главния секретар на МВР са разпоредени действия в системата за осигуряване на полицейско патрулиране около обектите. Ще бъде разположена допълнителна охрана“, каза вътрешният министър.

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Мерките ще бъдат в сила до края на годината. В края на 2026-а ще бъде направен анализ дали е необходимо те да се удължат или променят.

Продължава и разследването на двата инцидента в обекти на „ЕМКО“. „На този етап не мога да споделя подробности по разследването“, каза Демерджиев. По думите му проверките са установили проблеми както при начина на съхранение на взривните вещества, така и при мерките за защита на обектите.

Редактор: Цветина Петрова