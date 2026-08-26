Нова вълна от дронове по българското Черноморие. Три безпилотни апарата изплуваха на бреговете на Кабакум, Паша дере и в залива между Несебър и Поморие. Службите са на крак от сутринта.

Видео: NOVA

Според официалната информация от Министерството на отбраната, в дрона, открит на плажа Кабакум край Варна, няма взривно вещество.

Наложи се обаче периметърът да бъде отцепен, а на място да пристигнат военни и полиция.

Снимка: БГНЕС

След като апаратът беше обследван на място, военните го обезопасиха и транспортираха към военноморската база във Варна.

Видео: NOVA

Останки от дрон бяха открити от военните и до Паша дере в близост до варненския квартал „Галата”. Венноморските сили са го взривили във водите на Черно море.

Снимка: МО

По-късно стана ясно, че безпилотен апарат е забелязан във водите между Поморие и Несебър.

Снимка: Елена Танева, NOVA

Военнослужещите установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Снимка: МО

Припомняме, че специализиран екип от Военноморска база – Варна получи задача във вторник вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. „Камчия“. Намерената част е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. То не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база – Варна.

Освен това, вчера край Царево беше открит цял дрон.

Снимка: Зам. областният управител Веселин Анестев