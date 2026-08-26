Снимка/Видео: NOVA
-
Подценява ли се рискът от бедствия, докато не бъде нанесена материална загуба
-
Спортни новини (26.08.2026 - обедна)
-
Каква е връзката на бизнесмените с прякори Таки и Ами с акция „Заглушител“
-
Продължават да издирват мъжа, отнесен от водите на Стара река в Пещера
-
Спортни новини (25.08.2026 - лятна късна)
-
Разузнавателен дрон бе забелязан във водите на Черно море край Царево
Два са край Варна и един - до Поморие
Нова вълна от дронове по българското Черноморие. Три безпилотни апарата изплуваха на бреговете на Кабакум, Паша дере и в залива между Несебър и Поморие. Службите са на крак от сутринта.
Видео: NOVA
Според официалната информация от Министерството на отбраната, в дрона, открит на плажа Кабакум край Варна, няма взривно вещество.
Наложи се обаче периметърът да бъде отцепен, а на място да пристигнат военни и полиция.
Снимка: БГНЕС
След като апаратът беше обследван на място, военните го обезопасиха и транспортираха към военноморската база във Варна.
Видео: NOVA
Останки от дрон бяха открити от военните и до Паша дере в близост до варненския квартал „Галата”. Венноморските сили са го взривили във водите на Черно море.
Снимка: МО
По-късно стана ясно, че безпилотен апарат е забелязан във водите между Поморие и Несебър.
Снимка: Елена Танева, NOVA
Военнослужещите установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.
Снимка: МО
Припомняме, че специализиран екип от Военноморска база – Варна получи задача във вторник вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. „Камчия“. Намерената част е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. То не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база – Варна.
Освен това, вчера край Царево беше открит цял дрон.
Снимка: Зам. областният управител Веселин Анестев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни