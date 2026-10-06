87-годишна жена беше спасена от пожарникари в Девин, след като прекарала няколко часа в дере и не успяла да се измъкне сама. Въпреки падането и продължителния престой там, възрастната жена е открита без наранявания, съобщи кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Инцидентът станал, докато потърпевшата почиствала градината си. В един момент се подхлъзнала по склон и паднала в намиращото се наблизо дере. Опитите ѝ да се върне сама на безопасно място се оказали неуспешни и тя останала там с часове.

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Жената живее сама. Вечерта обаче нейната квартирантка се притеснила и започнала да я търси. Проверила района около градината и забелязала възрастната жена в дерето.

Сигналът за инцидента е подаден около 19 часа. На място пристигнал екип на пожарната в Девин. Спасителите достигнали до жената и с помощта на въжета и носилка успели да я изведат от труднодостъпното място. След спасителната операция 87-годишната жена е прегледана от екип на Спешна помощ. Медиците установили, че тя не е пострадала при падането и не е получила наранявания въпреки часовете, прекарани в дерето.

Редактор: Цветина Петкова