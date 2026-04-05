79-годишна жена от района на Казанлък е в неизвестност от три дни, като мащабна издирвателна акция продължава и днес с участието на роднини, приятели и полиция. Въпреки непрекъснатите усилия до момента няма следа от изчезналата.

По данни на близките жената е изчезнала в петък сутринта и последно е била забелязана в посока село Кънчево. От тогава няма информация за нейното местонахождение. „Търсим я всеки ден, но няма никаква следа“, сподели Райко, син на издирваната жена.

Теренът в района е труднодостъпен. има вероятност жената да се движи по черни пътища в района на Средна гора. Акцията се извършва с помощта на дронове, а организаторите призовават за включване на повече доброволци, включително хора с високопроходими автомобили и техника.

Сборният пункт за издирването е определен в района на село Ръжена. Очаква се в операцията да се включат и допълнителни полицейски екипи.

