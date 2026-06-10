Стотици собственици и жители на комплекс Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна внесоха петиция с искане да бъдат спрени всички действия по събаряне на сградите, докато не бъдат окончателно изяснени всички правни обстоятелства по случая.

Зад исканията им застана и Корпорация КУБ, която призова институциите да търсят законно и справедливо решение, без да се засягат правата на хората, закупили имотите си добросъвестно.

Компанията КУБ - инвеститор във ваканционното селище „Форест клуб”, излезе с позиция

В петицията жителите настояват:

* да се прекратят всички процедури по събаряне до приключване на проверките и съдебните производства;

* да бъдат защитени правата на хората, които са купили имотите си законно и притежават нотариални актове;

* да се намери решение, което да не остави стотици семейства без дом и без вложените от тях средства;

* държавата да гарантира, че гражданите няма да плащат цената на евентуални административни или институционални грешки.

Според организаторите на петицията сред собствениците има както български граждани, така и граждани на други държави от Европейския съюз, включително Германия, Румъния, Франция и Португалия. Има и собственици от Украйна, Израел, Казахстан и други страни.

Собственици на имоти в "града фантом" ще търсят правата си с колективен иск

Много от тях са закупили жилищата си с банкови кредити и твърдят, че са инвестирали спестяванията си въз основа на официални документи и нотариални актове. За част от семействата имотите не са инвестиция, а единствено жилище.

От Корпорация КУБ заявяват, че разбират тревогите на живеещите в комплекса и подчертават, че става дума за хора със семейства, деца, кредити и дългосрочни житейски планове. Оттам посочват, че добросъвестните собственици не бива да понасят последиците от евентуални административни пропуски или институционални спорове, върху които не са имали контрол. Компанията съобщава, че продължава да съдейства на компетентните органи и предоставя необходимата документация по текущите проверки.

Припомняме, че вчера мащабна проверка на няколко държавни институции установи сериозни нарушения на екологичното и водното законодателство в т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна.

Собственици на имоти в "града фантом" решават какви действия да предприемат

Според проверяващите жилищният комплекс е бил захранван с вода от два нерегламентирани подземни водоизточника. Като първа мярка властите са разпоредили спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа. Предвижда се налагането на санкции по Закона за водите на инвеститора, както и проверка от Районната прокуратура във Варна. От „ВиК – Варна“ заявиха, че комплексът никога не е подавал искане за проектиране или изграждане на водоснабдителна инфраструктура и не е бил присъединяван към водопреносната мрежа.

Междувременно остава открит и въпросът за законността на сградите в района. От Министерството на регионалното развитие отново посочиха, че евентуалното им премахване е в правомощията на общината.

ВСИЧКО ЗА НЕЗАКОННОТО СТРОИТЕЛСТВО В „БАБА АЛИНО” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова