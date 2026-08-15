Пожар избухна в парк „Въртопо“ между столичните квартали „Младост“ и „Дървеница“. На кадри, изпратени до NOVA, се вижда, че пламъците са в непосредствена близост до жилищни сгради.

На място се е отзовал един екип на пожарната, който бързо овладял пламъците. Сигналът е подаден в 14:08 ч. Запалило се е нерегламентирано сметище, а в района има само леко задимяване. Няма пострадали хора. От Пожарната съобщиха за БТА, че са пламнали отпадъци - главно гумени дюшеци. Часове по-късно огнището отново започна да тлее и пушек се издигна над района.