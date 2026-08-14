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В документа е разписано, че системата трябва да работи по европейски стандарти
Министерството на правосъдието публикува програмата за управление на България в сектор „Правосъдие“, приета от правителството тази седмица. Основната цел е провеждането на стратегически реформи за легитимно правосъдие - прозрачна кадрова политика, дигитализация, децентрализирана прокуратура и европейски стандарти в съдебната система, пишат от ведомството.
За преодоляването на тези негативи приоритетно ще се работи паралелно в няколко направления:
- Възстановяване на институционалната легитимност в съдебната власт чрез промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), насочени към подготовка на легитимен избор на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към ВСС.
- Конституционна реформа.
- Укрепване на независимостта и отчетността на съдебната система посредством изменения в ЗСВ във връзка с необходимостта от детайлни правила при избор на главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС, вкл. въвеждането на механизъм за публична управленска отчетност.
- Ограничаване на дългосрочното командироване, в съответствие с европейските стандарти с цел повишаване на интегритета и прозрачността в кадровите решения.
- Промяна на механизма за разследване на главния прокурор и неговите заместници, регламентиран в НПК и ЗСВ, с оглед гарантиране на пълна процесуална, йерархична и практическа независимост предвид констатираните проблеми, свързани с непълна уредба на процесуалните действия, липса на самостоятелен оперативен ресурс, липса на ясно разписан контрол и законодателни празноти, което да доведе до децентрализация и отчетност в прокуратурата.
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- Засилена антикорупционна политика с въвеждане на редица законодателни мерки, както и приемане и ефективно изпълнение на нормите на нов закон, регламентиращ създаването и функционирането на Комисията за противодействие на корупцията.
- Законодателни изменения, насочени към ускоряване на гражданското производство чрез оптимизиране и окрупняване на отделните производства, намаляване на натовареността на съдебните органи и рационализиране на съдебната инфраструктура и институционална децентрализация.
- Модернизация на наказателното правосъдие чрез изработване на нов Наказателен кодекс и съществена реформа на НПК, основаващи се на отделна концепция за наказателна политика, насочена към преодоляване на натрупания формализъм, осъвременяване на системата на престъпленията и наказанията и съкращаване на времето до окончателен съдебен резултат, без да се жертват гаранциите за справедлив процес.
- Регламентиране на изцяло нова рамка за е-правосъдие и употреба на изкуствен интелект.
- Подобряване на пенитенциарната система.
С пълния текст на документа може да се запознаете ТУК.Редактор: Цветина Петрова
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