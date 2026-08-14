Откриха официално участъка от разширението на софийското метро - Линия 3, Етап 3 „МС Хаджи Димитър - ж.к. Левски Г“. Той е с дължина приблизително 3 км и изграждането му е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Строежът отне 4 години и струва 284 млн. лева, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост.

Трите нови метростанции - „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“, „Ген. Владимир Вазов“, беше пуснат в експлоатация към 12.00 ч. в петък. Реализацията на проекта осигурява по-бърза и удобна транспортна връзка за жителите на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

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Очакванията са около 45 хиляди души дневно да се възползват от новото трасе.

Архитектурните решения по изграждането на спирките са свързани и с местата, на които се намират. А Столичната община и „Метрополитен“ бяха подготвили тематична музикална програма за всяка от спирките. На метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ музикантът Александър Колев изпълни няколко популярни произведения. В репертоара му е включена авторска песен, посветена на метрото, както и „Синева“ - една от емблематичните песни от саундтрака на филма „Гунди - Легенда за любовта“.

На метростанция „Бесарабия“ звуча музиката на Дима Труфкин - бесарабски българин от Украйна, избрал България за свой втори дом. Като музикант и преподавател по гайда и тромпет в читалище „Васил Левски“ той посвещава усилията си на съхраняването на българската народна музика и предаването ѝ на младите поколения.

На метростанция „Ген. Владимир Вазов“ пък свири Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част.

На официалното откриване присъстваха кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Атанас Пеканов, изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Николай Найденов и проф. Стоян Братоев.

Около 45 хил. души на ден се очаква да ползват новите станции на метрото

"Четири години след старта на този проект се смениха кметовете, изпълнителите директори, но целта остана една - приемственост и страгическо развитие на метрото. Новите метростанции ще дадат възможност на софиянци да пътуват по-достъпно и по-екологично", коментира столичният кмет Терзиев.

Вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза, че свързаността и мобилността са ключови за развитието и за прогреса на всяка една държава, на всяко общество. "Поздравявам Столичната община и всички в ръководството на "Метрополитен", каза още той и отправи специален поздрав към проф. Братоев.

Редактор: Маргарита Стоянчева