Анкета Одобрявате ли избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027”? Да Не Нямам мнение Резултати

Изборът на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ предизвика широк обществен отзвук - от поздравления и пожелания за успех до въпроси по какви точно критерии морският град е бил предпочетен пред София.

„Никой не разбра защо Бургас беше предпочетен. И всъщност това е един от големите проблеми“, коментира в ефира на "Здравей, България" комуникационният експерт Георги Куртев, който подчерта, че няма нищо против морският град да бъде домакин на конкурса.

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Но според него проблемът е в липсата на достатъчно информация за начина, по който е взето решението. "Фактът, че водим разговор по темата, показва, че има нещо недоизказано", изтъкна той.

По думите му важни критерии за домакинството като залата, сцената, транспортът, свързаността и културната програма са били налице и в четирите града, които първоначално са кандидатствали.

Според него липсата на подробности около процедурата създава предпоставки за политически интерпретации. Той припомни критиките към Столичната община и кмета Васил Терзиев - че столицата "не прилича на нищо", показват колко бързо темата е била превърната в политически спор.

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Политическият анализатор Кристиян Шкварек каза, че възможната причина Бургас да бъде предпочетен е по-добрата подготовка на кандидатурата. „Аз мисля, че това беше предимно състезание на заданията и проектите, които двамата кметове са подготвили в последните няколко месеца и са представили пред международната комисия“, подчерта той.

По думите му в Бургас подготовката е била изключително интензивна. „Там са работили като луди. Имало е по три оперативки на ден“, изтъкна той. И допълни, че за София подходът е бил различен – вместо конкретната кандидатура да бъде подготвена бързо, са били създадени множество "комитети, на които се карали за философски въпроси какво да е посланието на конкурса". „Моята теза е, че Васил Терзиев, проспа и това задание, както се случи с повечето неща в София по време на мандата му“, каза той.

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Шкварек предложи двата града да публикуват проектите, с които са кандидатствали, за да може обществото само да прецени дали изборът е бил обоснован. По думите му това би било най-прекият начин да се сложи край на спекулациите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова