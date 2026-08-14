Нивото на река Дунав при Русе е спаднало с 3 см за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Така отчетеното ниво е минус 121 см под условната нула.

В българския участък на реката ситуацията остава динамична. При Ново село отново е отчетено повишение с 1 см, а при останалите водомерни постове понижението е с между 1 и 3 см.

Нивото на Дунав при Русе продължава да пада, в района на Лом заседна кораб

20 критични места са обявени в българския участък на Дунав, а корабоплаването е спряно. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор” вчера в района на Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера. Поради тази причина преминаването е силно ограничено. Днес в района ще отиде кораб, който ще се опита да помогне на заседналия плавателен съд.

„Водните нива към момента са критични и на места има около 1,50 вода. При оценката на риска явно капитанът е преценил, че може да премине безпрепятствено. По каква причина е минал в единия край на фарватера, на мен не ми е ясно, но е заседнал”, коментира капитан Иван Жеков от „Морска администрация” - Русе.

„Има кораб на същата фирма, която предприема действия за отсядане. На седем места в момента има заседнали кораби, като на шест са извън фарватера и не създават проблеми. Към момента по целия българо-румънски участък плават две самоходки и два тласкаеми състава - с по две и с четири баржи”, добави той.

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Редактор: Ина Григорова