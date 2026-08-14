Епидемия от западнонилска треска беше обявена в пет общини в Скопие. От началото на годината в Северна Македония са установени 26-има заразени, а един човек - 83-годишен мъж, е починал. През последната седмица са регистрирани 13 нови случая.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари, преносители на вируса.

В ефира на предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS инфекцонистът доц. Трифон Вълков обясни, че няма основания за притеснение в България. „Това е инфекция, позната от доста време на науката, включително в нашата страна. Тя се предава чрез ухапване от конкретен вид комари, но при огромен процент от случаите – 80%, може дори да не разберем, че сме се заразили с вируса. Говорим или за липса на каквато и да е симптоматика, или за развитие на толкова леки симптоми, че човек не обръща внимание. При останалите 20% от случаите протича т.нар. западнонилска треска, която се характеризира с висока температура и много силни ставно-мускулни болки”, обясни инфекционистът.

Най-застрашени от западнонилска треска са хората над 60 години и тези с имунен дефицит

По думите му западнонилската треска може да бъде предадена и при преливане на кръв, при извършване на трансплантация, по време на бременност или кърмене - от майката на бебето. Предаването по въздушно-капков път е невъзможно, подчерта доц. Вълков.

„Възприемчиви към тази инфекция сме абсолютно всички, но ако трябва да говорим за групи с по-висок риск от усложнения, това са по-възрастните или хората с тежки придружаващи заболявания”, каза още медикът.

По думите му борбата с вектора на инфекцията, а именно - комарите, е в основата на успеха за ограничаването ѝ. „Другото средство е поставянето на ваксини. В случая обаче такива няма. Липсва и противовирусен препарат, с който можем да противодействаме на развитието на това заболяване при вече развила се симптоматика“, обясни инфекционистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова