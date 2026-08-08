Най-застрашени от западнонилска треска са хората над 60 години и тези с имунен дефицит. Това заяви в ефира на "Събуди се" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Центъра по заразни и паразитни болести. Хората с отслабен имунитет е добре да използват репеленти, за да се предпазят от ухапвания от комари. Важно е да се обработват и дрехите, особено на децата, както и детските колички.

Проф. Кантарджиев заяви още, че западнонилската треска вече е тук. "Имах доста пациенти, които, след като са били на почивка в Гърция, се връщат с болки в мускулите и ставите, както и с общо неразположение", каза той.

Все повече случаи на западнонилска треска в Европа, Гърция е сред най-засегнатите страни

Той коментира още, че лятно време има намаляване на броя на респираторните инфекции - тези, които засягат горните дихателни пътища и белия дроб. "В момента сме на най-ниското ниво за годината. В същото време се явяват някои, които имат епидемично разпространение", каза той. Проф. Кантарджиев заяви, че на първо място това е продължителната кашлица.

Той препоръча в жегите и така нареченото закаляване при децата. „Плискане на лицето с много студена вода, гаргари на гърлото със студена вода и, докато е топло времето - сладоледи”, каза той.

„На моята възраст не съветвам хората от 11:00 ч. до 19:00 ч. да ходят по улиците. По-добре хората с оплаквания да си останат вкъщи. Трябва да се пазим от много високите температури. Съветвам от време на време да се излиза поне близко до къщата, за да не стоим цял ден само на климатик”, каза още той.

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Редактор: Ивета Костадинова