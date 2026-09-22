Президентът Илияна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония. Тя изтъкна, че в страната продължава да бъде упражняван системен институционален натиск и дискриминационно отношение, основани на етнически произход.

„За нас е недопустимо в XXI век хора да бъдат отстранявани от работа или недопускани до университет заради своя произход, да бъдат пребивани заради българското си самосъзнание. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване“, посочи държавният глава.

Президентът Илияна Йотова разговаря със словашкия си колега Петер Пелегрини

Илияна Йотова запозна Фолкер Тюрк със случая на Ива Михайлова – 23-годишната жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани. Президентът заяви, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила.

Миналата седмица Илияна Йотова представи случая на Ива Михайлова и пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

Президентът Йотова поздрави Фолкер Тюрк за активната му дейност за защита на човешките права. „Човешките права не са даденост и трябва постоянно да се борим за тях, особено в контекста на конфликтите от последните години. За съжаление се отказваме от вече приети документи в тяхна защита“, подчерта държавният глава. Тя постави и въпроса за защитата на човешките права в ерата на изкуствения интелект, като изтъкна, че едновременно с развитието на технологиите трябва да бъдат разработвани и адекватни политики.

Илияна Йотова посочи, че България е пример за добър етнически модел в Европа.

Редактор: Мария Барабашка