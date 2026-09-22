Близо 5,5 милиона опаковки антибиотици са употребени в България през 2025 г. при население от около 6,5 милиона души. Средната консумация е 835 опаковки на 1000 души. Вече е достъпна и интерактивна карта, която показва в кои региони на страната употребата на антибиотици е най-висока. Данните бяха обсъдени в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

„Интересно ще бъде следващата година, за да можем да сравним резултатите. Като цяло консумацията не е спаднала драстично, но има позитивен тренд. Все още обаче в някои региони на страната има много висока консумация“, коментира председателят на Българската асоциация „Единно здраве“ д-р Драгомир Иванов.

Координатор за Министерството на здравеопазването по EU-JAMRAI 2 и началник на Лабораторията по микробиология, вирусология и болнична хигиена в болница „Лозенец“ проф. Ема Кьолеян подчерта връзката между употребата на антибиотици и антибиотичната резистентност. „Антибиотичната консумация допринася изключително много за развитието на антибиотичната резистентност. Важно е специалистите в доболничната помощ да предлагат антибиотици само когато става въпрос за сериозна бактериална инфекция“, заяви тя.

Българите масово използват високорискови антибиотици

По думите ѝ антибиотичната резистентност се развива изключително бързо и специалистите я сравняват с „търкаляща се снежна топка“, която непрекъснато нараства. С всяка употреба на антибиотик се създава възможност за появата и разпространението на устойчиви бактерии. Според Кьолеян само няколко години след въвеждането на даден антибиотик в масова употреба могат да се появят резистентни щамове. Обратният процес обаче е много по-труден и бавен, което прави разумната употреба на антибиотиците ключова за ограничаването на антибиотичната резистентност.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева