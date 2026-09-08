От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна ваксинация на деца. Право на имунизация ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 години с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря.

На този етап е предвидено като възможност да бъдат ваксинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастовата група до 17 години, обясни общопрактикуващият лекар доктор Николай Колев, който е и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

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„Няма да има деца, които са пожелали ваксина, но не е имало възможност за такава. Сигурен съм, че обхватът на програмата може да бъде разширен”, каза доктор Колев.

Записванията за участие се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври.