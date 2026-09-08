Снимка: iStock
-
50 години "Майчин дом": Разказ за спасяването на живота на най-малките
-
Надзорният съвет на НЗОК одобри поскъпването на клиничните пътеки с 10%
-
Надзорният съвет на НЗОК обсъжда 10% ръст на клиничните пътеки
-
Проф. Иво Петров: Здравеопазването трябва да плаща за резултат, а не за болничен престой
-
Премахват зам.-директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции?
-
„Здраве без риск“: Как да разпознаваме опасни продукти?
Как ще се случва това на практика, кои деца имат право на безплатна имунизация и ще има ли достатъчно ваксини за всички желаещи
От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна ваксинация на деца. Право на имунизация ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 години с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря.
На този етап е предвидено като възможност да бъдат ваксинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастовата група до 17 години, обясни общопрактикуващият лекар доктор Николай Колев, който е и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
Три безплатни ваксини срещу грип за децата през новия сезон
„Няма да има деца, които са пожелали ваксина, но не е имало възможност за такава. Сигурен съм, че обхватът на програмата може да бъде разширен”, каза доктор Колев.
Записванията за участие се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни