Първично огнище на антракс е потвърдено в животновъдно стопанство с 205 говеда в ловешкото село Стефаново. Положителни са и пробите на трима души - съпрузи и техен приятел, които са настанени в Университетската болница „Д-р Георги Странски“ в Плевен.

В ефира на NOVA NEWS вирусологът проф. Радостина Александрова обясни, че антраксът е бактериално заболяване, чиито спори могат да оцелеят в почвата в продължение на десетилетия. Човек може да се зарази през наранена кожа или лигавица, чрез вдишване или при консумация на заразено и недостатъчно термично обработено месо.

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По думите ѝ в конкретния случай става въпрос за кожната форма на заболяването, известна и като „синя пъпка“. Тя подчерта, че антраксът може да протече тежко, но при навременно лечение се повлиява добре от антибиотици.

„Хората да не се притесняват излишно“, призова проф. Александрова. Тя уточни, че инфекцията не се предава от човек на човек, а случаите в България са редки и обикновено са единични.

Вирусологът коментира и западнонилската треска, за която вече има регистриран случай у нас. Тя обясни, че вирусът се предава основно чрез комари и циркулира между тях и птиците. В около 80% от случаите инфекцията при хората протича без симптоми.

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При останалите може да има температура, главоболие, болки в мускулите и ставите, стомашно-чревни оплаквания и обрив. В редки случаи се развиват тежки неврологични усложнения като менингит и енцефалит, особено при възрастни хора и хора с отслабен имунитет.

По темата за морбилите проф. Александрова предупреди, че спадът на имунизационния обхват създава условия заболяването отново да се разпространява. По думите ѝ за ефективен контрол е необходимо ваксинационното покритие да бъде над 95%. Тя призова родителите да спазват задължителния имунизационен календар и да поставят препоръчаните ваксини на децата си.

Редактор: Цветина Петкова