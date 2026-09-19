Службата за гражданска защита на Саудитска арабия обяви днес въздушна тревога в столицата Рияд, където бяха чути експлозии, предадоха "Ройтерс" и "Франс прес".

"Има въздушна опасност за района", предупреди съобщение, получено от жителите на саудитската столица, която за пръв път е пряко засегната от ескалацията на конфликта в съседен Йемен през юли, посочва АФП.

Предупреждението дойде часове след като военен говорител на поддържаните от Иран йеменски бунтовници хуси заяви, че групировката е осуетила "престъпни намерения". Той каза, че "Саудитска Арабия стои зад нападението срещу столицата на Йемен - Сана", и обеща "ответен удар".

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Предупреждение за опасност бе издадено снощи и към жителите на други райони в Саудитска Арабия: на град Джеда, на Таиф - в провинция Мека, в град Хамис Мушаит и в провинция Ал Ула, на фона на зачестилите атаки от страна на хусите. Въздушната тревога там впоследствие бе отменена.

Йеменските бунтовници, които контролират най-гъсто населените части на Йемен и голяма част от северните райони на страната, извършват нападения срещу Саудитска Арабия, откакто през юли обявиха морска блокада на кралството.

Ударите са насочени и срещу саудитски плавателни съдове в Червено море.

Редактор: Ивета Костадинова