Дребна дива котка, обитаваща горите на Боливия, беше идентифицирана като нов вид. Това е първият случай от повече от век, при който нов жив вид от семейство Котки получава официално научно име и описание.

Животното, наричано от местните общности „тилкайо” (Tilcayo), принадлежи към групата на т.нар. тигрови котки, разпространени в голяма част от Южна Америка. Според изследователите то обитава буйните гори в боливийския регион Юнгас – планинска местност, често обвита в облаци и с висока влажност. Котката е дълга около 46 сантиметра и тежи приблизително 1,4 килограма, което я прави по-дребна от средностатистическата домашна котка.

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Изследователите са използвали генетични данни, за да потвърдят, че животното представлява отделен вид. Те са му дали научното име Leopardus tilcayo, като са запазили местното му наименование. „Козината е светлокафява, с неправилни по форма петна, наподобяващи розетки, по цялото тяло”, казва Паола Ногалес-Аскарунс, един от авторите на изследването, публикувано в списание Current Biology.

Засега се знае малко за биологията и начина на живот на новооткрития вид. Останки от дребни гризачи в проби от екскременти дават основание да се предполага, че те са част от храната му, а данните от фотокапани показват, че животните вероятно са по-активни през нощта.

В миналото се е смятало, че тигровите котки представляват един вид, но генетични изследвания от последните десетилетия са показали, че групата включва пет различни вида. Линията „тилкайо” се е отделила от останалите преди около 1,4 милиона години. Единият от двата изследвани живи екземпляра е 10-годишен мъжки, който обитава резервата за диви животни „Сенда Верде”, след като е бил отглеждан в дома на местно семейство.

Изследователският екип е описал и нов подвид тигрова котка в района Юнгас в Перу, който е получил научното име Leopardus tigrinus antisuyo. Наименованието е свързано с Антисую – регион от древната империя на инките, обхващал територията, която този подвид обитава.

Редактор: Мария Барабашка