Пристигналите мигранти и бежанци в Европа са отбелязали значителен спад от началото на годината, но броят на загиналите по морските пътища към Стария континент продължава да нараства, съобщи днес Международната организация по миграция (МОМ), цитирана от „Франс прес“.

Близо 60 000 мигранти и бежанци са пристигнали в Европа по море от началото на годината, което представлява спад от 39% в сравнение с 98 040 за същия период на миналата година, посочва агенцията на ООН.

От друга страна, най-малко 2292 души са загинали или се смятат за изчезнали, спрямо 1999 за същия период на миналата година, по маршрутите в Средиземно море и Атлантическия океан – най-смъртоносните морски пътища в света.

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„Хората продължават да умират и да изчезват в тревожни мащаби, докато се опитват да се спасят“, каза Ейми Поуп, генерален директор на МОМ, като отбеляза, че тези числа „показват, че мигрантите предприемат все по-опасни пътувания“.

Що се отнася до пристигналите мигранти, най-значителният спад е отчетен по маршрута през Централното Средиземноморие към Италия, където броят им е спаднал с 55%. Към момента МОМ не установява връзка между общия спад на пристигналите мигранти и неотдавнашното затягане на имиграционната политика на някои европейски страни.

Между януари и средата на септември 17 067 мигранти са били заловени в морето и върнати в Либия, сочат данни на либийската брегова охрана. Що се отнася до броя на загиналите, най-голямо увеличение е отбелязано по маршрута през Източното Средиземноморие, водещ по-специално към Гърция, като броят им е нараснал от 284 на 417.

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Тези числа обхващат инцидентите, регистрирани до 15 септември, но тъй като много корабокрушения и изчезнали хора не се регистрират, реалният брой на загиналите вероятно е по-висок, отбелязва МОМ.

„Нуждаем се от устойчиво международно сътрудничество, за да спасяваме човешки животи, да защитаваме хората, да се борим срещу трафика и експлоатацията и да развиваме безопасни и законни миграционни пътища“, подчерта Поуп, чиято организация отбелязва, че неотдавнашните разговори с европейски партньори са „очертали необходимостта от цялостен подход на регионално равнище“.

Редактор: Цвета Лазаркова