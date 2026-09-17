Русия е нанесла удар по цивилен кораб, плаващ под флага на Танзания в Черно море, при който е загинал капитанът. Новината дойде на фона на продължаващите бойни действия и засилването на руските атаки.

„Кораб, плаващ под флага на Танзания, беше атакуван от руски дрон, докато пътуваше към едно от украинските пристанища”, съобщи украинската Морска пристанищна администрация.

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„В резултат на удара капитанът на кораба е загинал, а трима други членове на екипажа са били ранени”, се казва още в съобщението.

Редактор: Мария Барабашка