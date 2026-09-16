Рекордни валежи в Сао Пауло отнеха живота на най-малко трима души и принудиха над 1800 жители да напуснат домовете си. По данни на Националния институт по метеорология, станцията в северната част на мегаполиса е измерила 75,4 литра дъжд на квадратен метър в рамките на едно денонощие – най-голямото количество в цяла Бразилия за 24-часов период.

Само за първите 14 дни на месеца натрупаният обем в метеорологичната станция е достигнал близо 254 литра дъжд на квадратен метър, което подобрява досегашния рекорд, поставен през 1983 година, и официално превърна настоящия септември в най-дъждовния в историята на града.

ЕС спря вноса на бразилско месо, Бразилия изрази „дълбока загриженост“

„Според мен причината е в лошо изпълненото строителство в района. Реката преля и всичко се наводни заради старите строителни дейности тук. Загубих всичките си вещи. Но благодаря на Бога, че мога да работя и ще си купя всичко наново“, разказва Андре Перейра Бастос, жител на Сао Пауло.

Редактор: Цвета Лазаркова