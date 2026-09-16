Шестте розови фламинги в Софийския зоопарк вече обитават нова модерна волиера. Пространство е изградено със средства на зоопарка и с подкрепата на бизнеса и ще има важна роля в образователната и природозащитната му дейност.

Новото пространство за водолюбиви и газещи птици беше открито на 15 септември в присъствието на кмета на София Васил Терзиев и директора на зоопарка Добромир Бориславов.

„Всяко ново пространство тук е част от по-голяма промяна. Работим по ясна 10-годишна визия за Софийския зоопарк, в която инвестициите решават конкретни проблеми и създават възможност ресурсът да се връща обратно в развитието му. Искаме зоопаркът да има все по-голяма самостоятелност да инвестира в по-добри условия за животните, модерна инфраструктура, образование и природозащита“, каза Васил Терзиев.

Снимка: Пресцентър Столична община

Новата волиера е професионално проектирана и изпълнена с максимално близка среда до естествените условия за вида. Тя е изградена със средства на Софийския зоопарк и с дарения.

Шестте фламинги досега обитаваха Фазанерията в сектор „Птици“. В новото пространство посетителите ще могат да ги наблюдават в подходяща за биологията и поведението им среда. Към волиерата са поставени и информационни и образователни табели на български и английски език.

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„Новата волиера показва посоката, в която модернизираме зоопарка. Продължаваме последователно да подобряваме условията за животните и средата за посетителите, а скоро очакваме да започне и изграждането на нови заграждения за африкански видове“, каза директорът на Зоологическа градина – София Добромир Бориславов.

Снимка: Пресцентър Столична община

Розовото фламинго е избрано за един от символите на природозащитната кампания на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) за 2026–2027 г. – Wetlands for Life („Влажни зони за живот“). Кампанията насочва вниманието към значението на влажните зони, тяхното възстановяване и опазването на биоразнообразието в тях.

Софийският зоопарк участва в инициативата като член на ЕАЗА, а новата експозиция ще се използва и за образователни и природозащитни дейности, свързани с кампанията.

През последните години розовото фламинго трайно присъства и в природата на България. Размножаващата се популация в Бургаските езера вече надхвърля 4000 птици. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.

През последните години Столична община и ръководството на зоопарка работят по 10-годишна визия за развитието му. Сред вече реализираните инвестиции е фотоволтаична централа, която намалява разходите за електричество. Част от освободения ресурс се реинвестира в подобряване на инфраструктурата и средата в зоопарка.

Редактор: Цвета Лазаркова