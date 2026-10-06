Европейската комисия предложи мерки за подготовка на ЕС за приемането на страни като Черна гора, Албания, Украйна и Молдова през следващите години, като същевременно се опита да успокои настоящите членове относно потенциалните политически и икономически разходи.

Предложенията на изпълнителния орган на Европейския съюз отразяват подновения интерес сред държавите членки към разширяването на блока, обединяващ 27 държави - интерес, провокиран до голяма степен от нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и от желанието на Киев да се присъедини към съюза като част от мирно споразумение.

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Предложените реформи включват мярка, позволяваща на останалите държави от ЕС да суспендират правото на глас на нов член през първите 15 години от членството, ако той престане да спазва ценностите на блока, както и план за ограничаване на финансовата подкрепа за мащабния селскостопански сектор на Украйна.