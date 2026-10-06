Почина актрисата Нина Дамянова - едно от имената, оставили трайна следа в историята на театър „Българска армия“. За кончината ѝ съобщиха от трупата, на чиято сцена тя посвещава близо три десетилетия от професионалния си път.

Дамянова става част от театъра през 1956 г. През следващите десетилетия работи с някои от големите български режисьори на своето време и изгражда десетки образи по произведения на българската и световната драматургия.

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Сред ранните ѝ превъплъщения са Мариана в „Лично дело“ на Александър Щейн и Патриция Лансен в „Лека нощ, Патриция!...“. В края на 50-те години играе Ния в сценичните версии на „Железният светилник“ и „Преспанските камбани“ по Димитър Талев, поставени от Николай Люцканов.

През 60-те години Дамянова работи с режисьори като Леон Даниел, Асен Шопов и Кънчо Илиев. Публиката я гледа в спектакли като „Океан“, „Необикновен процес“, „От ума си тегли“, „Дипломати“ и „Самуил“.

В следващото десетилетие актрисата продължава да създава запомнящи се образи. Сред тях са Кармелина в „Голямата печалба“ под режисурата на Крикор Азарян, Розина в „Един безумен ден или Сватбата на Фигаро“, Кераница в „Албена“ и Кралицата в „Честна мускетарска“. Участва и в постановката „Време разделно“ по романа на Антон Дончев.

Една от по-късните ѝ роли на сцената на театъра е Синьора Монтеки в „Ромео и Жулиета“ от Уилям Шекспир, поставена през 1982 г. от Иван Добчев.

Редактор: Цветина Петкова