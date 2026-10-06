Окръжният съд във Велико Търново отложи разпоредителното заседание по делото за нападението над директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. Причината е отсъствието на един от подсъдимите и на трима от адвокатите на защитата, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Делото е срещу четирима подсъдими. Един от тях е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган, а останалите трима - за леки телесни повреди по хулигански подбуди.

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Преди началото на заседанието съдебният състав е разгледал три молби за отлагане, постъпили от защитата. Заради възникналите процесуални пречки магистратите не са дали ход на разпоредителното заседание.

Новата дата е 26 ноември, а съдът е определил и резервна - 10 декември. Заседанията по делото се провеждат при закрити врата, тъй като един от подсъдимите е непълнолетен.

Случаят е от нощта на 4 септември 2025 г. в центъра на Русе. По данни на разследването конфликтът започнал след забележка за рисково шофиране, отправена към група младежи. Първоначално в спречкването се намесил съседът на Кожухаров, а впоследствие и полицейският директор.

При последвалия сблъсък Кожухаров получил тежки наранявания. Състоянието му наложило спешна хоспитализация и животоспасяваща операция. Другият пострадал при конфликта получил лека телесна повреда.

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Четирима младежи бяха задържани след инцидента. Трима от тях бяха пълнолетни, а четвъртият – на 15 години към момента на нападението. Случаят предизвика широк обществен отзвук, а впоследствие бяха разпространени и видеозаписи от секундите преди конфликта, които породиха различни версии за начина, по който е започнало физическото спречкване.

През октомври 2025 г. разследването беше възложено на Окръжната прокуратура във Велико Търново. Според държавното обвинение целта на прехвърлянето е била да се гарантират обективността и безпристрастността на действията по досъдебното производство.

След приключването на разследването прокуратурата внесе обвинителен акт срещу четиримата.

Редактор: Цветина Петкова