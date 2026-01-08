Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу четири лица за нападението над директора на ОДМВР – Русе ст. комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. Инцидентът, мотивиран от хулигански подбуди, доведе до тежка телесна повреда на полицейския шеф и лека телесна повреда на втория пострадал.

Случаят е от нощта на 4 септември 2025 г. Инцидентът възникнал пред дома на пострадалите в Русе, след като те направили забележка на обвиняемите за опасно шофиране.

Синдикатът на служителите в МВР осъди нападението над директора на ОДМВР – Русе

Според обвинението Кирил Гочев първи предизвикал физически конфликт с Георги Димитров, като му нанесъл удар в лицето, съборил го на земята и продължил да го бие с ръце и крака. В побоя се включили 18-годишният Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов.

Директорът на русенската полиция се легитимирал със служебната си карта и опитал да прекрати разправата. В този момент 15-годишният ученик Станислав Александров го нападнал в гръб, нанасяйки му силен удар в областта на бъбрека. Докато ст. комисар Николай Кожухаров се навеждал, за да вземе падналата си полицейска карта, непълнолетният му нанесъл втори удар на същото място.

Побоят над полицейския шеф в Русе: Трима от обвиняемите под домашен арест, четвъртият - под наблюдение на педагогически инспектор

На мястото на инцидента пристигнали екипи на МВР и „Спешна помощ“. Поради влошаващото се състояние и силните болки, Николай Кожухаров е хоспитализиран по спешност, като се е наложи извършването на животоспасяваща операция. На неговия съсед е причинена лека телесна повреда.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Непълнолетният Станислав Александров ще отговаря за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на служебните му задължения.

Разследването е проведено под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново, след като делото е изпратено там по компетентност. Предстои Окръжният съд в Русе да насрочи дата за първото заседание.