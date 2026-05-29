Агресията сред младите хора все по-често се превръща в средство за търсене на внимание и утвърждаване в обществото, а социалните мрежи играят ключова роля за разпространението на този модел на поведение. Това заяви психологът Михаил Михайлов в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите му случаи на агресия и нарушаване на правилата не са новост, но днес те все по-често се демонстрират публично в интернет като форма на „геройство“ и търсене на популярност. „Социалните мрежи са лесен начин да намерим публика за нашите действия и чрез тях да се утвърдим в социума, нарушавайки закона“, коментира Михайлов.

Приложението на ЕС за проверка на възрастта за онлайн платформи скоро ще бъде достъпно за употреба

Според него това поведение е свързано с нарцистичното желание за признание и усещането за власт над правилата. Психологът подчерта, че проблемът не е само в младите хора, а и в примера, който възрастните дават. „Когато питаме защо децата правят това, трябва да се запитаме как ние, възрастните, участвахме в създаването на тази среда“, заяви той.

Михайлов посочи още, че социалните мрежи могат както да насърчават агресия и „воайорско“ поведение, така и да бъдат инструмент за емпатия и подкрепа, например при дарителски кампании. Според него решението минава през повече личен пример, ясни граници и изграждане на доверие между родители, учители и деца.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева