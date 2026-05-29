Дафин Каменов отговори на Иван Демерджиев, който го критикува за работата му
Зам. окръжният прокурор на Кърджали отхвърли обвиненията на вътрешния министър. Дафин Каменов отговори на думите на Иван Демерджиев, който го критикува за работата му, съобщи кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.
Припомняме, че в четвъртък силовият министър отправи обвинения към Каменов, като посочи, че веднъж зам. окръжният прокурор на Кърджали осуетил процесуални действия, свързани с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, и си направил отвод. „Сега има данни, че същият отново се е опитал да го направи. Апелирам и.ф. главен прокурор и ВСС да вземат мерки”, настоя Демерджиев.
В своето изявление Каменов каза: "Длъжен съм да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия. Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност. Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице. Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите".
Заместник окръжният прокурор беше категоричен, че "спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния му, така и институционалния му авторитет". Той подчерта, че няма да допусна да се злоупотребява с името му, "включително в партийни свади за сметка на правовия ред".
"След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив", каза още Каменов.
