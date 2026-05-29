Зам. окръжният прокурор на Кърджали отхвърли обвиненията на вътрешния министър. Дафин Каменов отговори на думите на Иван Демерджиев, който го критикува за работата му, съобщи кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Припомняме, че в четвъртък силовият министър отправи обвинения към Каменов, като посочи, че веднъж зам. окръжният прокурор на Кърджали осуетил процесуални действия, свързани с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, и си направил отвод. „Сега има данни, че същият отново се е опитал да го направи. Апелирам и.ф. главен прокурор и ВСС да вземат мерки”, настоя Демерджиев.

В своето изявление Каменов каза: "Длъжен съм да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия. Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност. Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице. Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите".

Заместник окръжният прокурор беше категоричен, че "спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния му, така и институционалния му авторитет". Той подчерта, че няма да допусна да се злоупотребява с името му, "включително в партийни свади за сметка на правовия ред".

"След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив", каза още Каменов.

