Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова обяви, че с подписано днес решение Министерски съвет дава „зелена светлина” за завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Това на практика позволява проектът да премине към следващия етап на реализация, подчерта тя.

„Завършването на Софийския околовръстен път беше акцент в нашата предизборна кампания и е важно, че след години без реален напредък най-накрая се стигна до момент, в който вече имаме приключена процедура”, посочи министърът. И припомни, че проектът е започнат още в началото на 21 век, но през годините е бил многократно забавян.

По думите ѝ през октомври 2024 г. Агенция „Пътна инфраструктура” е рестартирала проекта. Карамфилова-Благова допълни, че още с влизането на настоящия кабинет е била поставена задача процесът да бъде ускорен. С днешното решение, както подчерта тя, „формалните пречки са преодолени и проектът вече може да продължи към реално изпълнение на терен”.

От своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че "Софийският околовръстен път е бил обещан преди 15 години". "Към днешна дата говорим, че нямаме проект. Имаше почти забравена процедура за Софийския околовръстен път за тези 8 километра. Ако сметнем, че 8 километра се проектират 15 години, това означава по половин километър проектиране на година", посочи той.

Той припомни, чепо времето, когато е бил служебен министър, лично е одобрил подробен устройствен план за 6 километра от този участък. "Оттогава нищо не е свършено. От днес започва ударно проектиране - първо завършване на проекта, а след това и на цялостното трасе", обеща Шишков.

По думите му разчет на това, колко ще струват новите 8 километра от трасето - трябва първо да има проект.

