Министерският съвет се събира на заседание. Очаква се да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо единадесет точки.

Сред тях е и проект на решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който е внесен от министъра на труда и социалната политика. Друга от точките включва определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Информационно обслужване“ и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“.

Редактор: Дарина Методиева