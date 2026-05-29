17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност на 24 май 2026 г. в спешната болница „Пирогов”, вече е изведен от Реанимация. Това обявиха от лечебното заведение. Той е настанен в неврохирургията на „Пирогов” в стабилно състояние, контактен и адекватен.

Припомняме, че преди дни момчето падна от висок етаж на блок в родния си град, заедно с момиче, което почина на място. Прокуратурата обвини 20-годишен студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Предполага се, че той е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така момчето, настането в "Пирогов".

Окръжна прокуратура – Благоевград протестира определението на съда за мярката за неотклонение спрямо обвиняемия по делото за смъртта на 16-годишното момиче. Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на Александър Георгиев по отношение на настъпилия фатален край след случая в нощта на 24 май.

