Назначиха нова проверка на комплекс „Астория“ в Елените, свързана със законността на обекта. Това стана ясно след среща на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова, временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев и представители на собственици на обекти от комплекса.

Извършва се нов преглед на документацията – проекти, протоколи, актове и други документи. „През следващата седмица ще бъде направена и проверка на място от служители на РДНСК-Варна”, съобщи Занева-Димитрова.

Инж. Даракчиев обърна внимание, че без съответните присъединявания няма как една сграда да бъде приета и въведена в експлоатация. Във връзка с това обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса – водоснабдяване, канализация и електричество.

Представителите на собствениците изразиха готовност да предоставят наличната информация за участниците в строителството на комплекса и документите, с които разполагат, така че сградите, в които имат собственост, да бъдат въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на закона.

