Собственици на имоти в Елените се събраха на пореден протест. Желанието на жителите е да бъде почистено, да бъде възстановено електричеството и водоподаването, но до момента това не се случва. Собственици отказват да плащат своите такси за поддръжка, които фирмата строител и собственик на комплексите продължава да събира.

Държавата няма ангажимент към частен имот, но Общините Несебър и Свети Влас помогнаха много с изнасянето на огромно количество боклук. Към момента собствениците се опитва да чистят със свои сили, но изпитват трудности. Нямат и връзка с фирмата собственик, която продължава да им събира такси – 9 евро на квадратен метър.

След потопа в Елените: Собственици на имоти обмислят колективен иск срещу община Несебър и държавата

Татяна Титова е собственик на къща в курорта. Тя сподели, че при почистването е изкарала близо 20 камиона с боклук. Съседите също помагат. Жената заяви, че не иска пари, а да бъде почистено, защото идва лятото, а навсякъде има лоша миризма. „Това е катастрофа”, каза още Татяна и допълни, че плаща таксите и данъците както е редно. Този път обаче смята, че не трябва да се плаща.

Три месеца след потопа Елените все още е призрачно място

Сред пострадалите е и Анастасия Гросенко. Тя посочи: „Виктория груп” - на тях плащаме такси поддръжка, плащаме и държавния данък. Основният проблем, който ни вълнува, е състоянието на реката. Ние не знаем следи ли някой за състоянието на колектора. Тези въпроси към „Виктория груп” не можем да отправим, защото с тях трябва да се занимава държавата.”

Андрей също е от потърпевшите. Той беше категоричен, че никой не помага с нищо – „нито „Виктория груп”, нито общината, сами правим всичко”.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петрова