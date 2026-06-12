МОН обяви резултатите от националното външно оценяване, което се провежда след 4 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код ТУК.

Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите им математически знания и умения, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават.

МОН публикува верните отговори от НВО по математика за 4 клас

Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

Редактор: Никола Тунев