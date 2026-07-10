България трябва да подобри стратегията за управление на дълга, да реформира икономиката си и да създаде условия за по-добро финансиране, защото в момента дори Гърция, която има над 4 пъти по-висок общ държавен дълг, получава по-изгодни условия от нас. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS доц. д-р Щерю Ножаров. Той коментира изтегленият през тази седмица нов дълг от 2,5 млрд. евро, който бе набран през преоткриване на три стари емисии.

Според него България има проблем със стратегията за дълга си.

"Въпросът е в стратегията за управление на дълга. Ние преотваряме стари емисии, но скъсаваме падежите и средният падеж вече става 9 години. Други държави - Гърция, Италия, Франция е 15 години. Проблемът е, че като преотваряме емисии и скъсяваме падежите ние показваме слабост. На първо място, защото с краткосрочни дългове ние финансираме дългосрочни проекти като новите блокове на Козлодуй, чиято възвръщаемост ще се върне след 20-тата година. А една Гърция например - нейният дълг се държи от официални инвеститори, и нейните дългове опират в 2070 година. Ние ги взимаме средно за 9 години. И така в следващите три години ще трябва да върнем 4 млрд. евро. Скъсява се времето за връщане на тези дългове и те се събират. Това е натиск върху бюджета."

За сравнение, преподавателят припомни условията по европейския инструмент SAFE:

"Например нашият дълг по инструмента SAFE, там имаме 10 години гратисен период и ще го плащаме 30 години - много по-добри условия. Тези, които имат висок кредитен рейтинг - като ЕЦБ, която ние ползваме за кредити за отбрана, получават по-добри условия. Ние вместо да дадем парите за пенсии догодина, ще платим падежи по стари плащания. Струват се всяка година милиарди."

За да стане ясно къде са силните ни и слабите страни по отношение на дълговото финансиране, доцентът направи сравнение с Румъния и Гърция. Спрямо северната ни съседка ние се финансираме на по-добри условия, но и на по-лоши спрямо южните съседи.

Министерство на финансите пласира дълг в размер на 2,5 млрд. евро на международните пазари

Защо сме по-добре от Румъния?

"Сравнението с Румъния - ние изтеглихме по-добър дълг откъм условия, поради няколко причини. Първо - големият плюс е членството в еврозоната. Валутният риск при нас вече не съществува, в Румъния го има. Тяхната валута може да девалвира или да промени курса си спрямо еврозоната. Второ - достъп до ликвидност. Когато сме в еврозоната, ЕЦБ прави т.нар. количествени облекчения, познаваме ги от COVID-19 кризата. Те са само за държавите от еврозоната. ЕЦБ не може да купи пряко дълг, но може да го купи на вторичен пазар и така създава ликвидност на пазара, в случая на пазара на български дълг. Тоест ако България влезе в криза, ЕЦБ може да купи този дълг от инвеститорите и така да подкрепи дълга. Така кредитора няма да ни извива ръцете. Трето - Институционалните кредитори като пенсионните фондове от цял свят, те купуват дълг ползвайки алгоритми и правила. Правилата са строги да купят дълг от държави от еврозоната и да избягват да купуват от тези извън еврозоната."

А защо сме по-зле от Гърция?

"Сравнима територия, сравнимо население. Така че можем да се сравняваме, вече и двете държави от еврозоната. Нашият дълг сравнение с техния няма достатъчна ликвидност. Защото при нас от години важи формулата "Купи и дръж". Тоест - купуваш и си го държиш. Ако някой иска да го продаде бързо, няма на кого, няма желаещи. Няма вторичен пазар. Ние следваме консервативна дългова политика и нямаме интерес да го развиваме този пазар. При Гърция не е така. И след това - деформациите на българската икономика. Гръцката икономика и бюджет в последните пет години са в излиишък, ние имаме 5% дефицит. Те от рейтинг "боклук" стигнаха почти нашия рейтинг, а ние сме по-добре само заради еврозоната. Те вървят нагоре, направиха тежки реформи, тежка консолидация, а ние правим обратното."

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Редактор: Ралица Атанасова