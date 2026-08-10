Административният съд в София-град отмени отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023-2025 г. Решението е окончателно, съобщи Factcheck.

Делото беше заведено след заявление по Закона за достъп до обществена информация на Василена Доткова, която е редактор в платформата за проверка на факти. Тя поиска да разбере колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с „Боташ“ през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. „Булгаргаз“ отказа достъп с аргументи, че информацията е свързана с текущи преговори за предоговаряне на споразумението и представлява търговска тайна.

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Съдът обаче приема, че информацията засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени срещу тях. „Булгаргаз“ е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е собственост на Българския енергиен холдинг, който от своя страна е изцяло държавна собственост.

Ключов извод на съда е, че при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес, а „Булгаргаз“ не е успял да обори тази презумпция. Според решението разкриването на данните ще повиши прозрачността за това дали публичните средства са разходвани целесъобразно, икономично и ефективно и ще позволи на гражданите да преценят ползите или вредите от договора с „Боташ“.

Съдът подчертава и че искането на Factcheck не се отнася до целия договор или до бъдещи условия по него, а единствено до „вече реално осъществените доставки през 2023–2025 г. и платените за тях суми”. Дори тези данни да попадат в обхвата на споразумението за конфиденциалност между двете компании, самото споразумение допуска разкриването им, когато това се изисква от действащото законодателство.

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Отделно от това съдът посочва, че за доставките от 2023 г. до юни 2024 г. вече е изтекъл двугодишният срок, след който ограничението за информация, свързана с преговори, не може да се прилага.

Според съда „не съществуват никакви законови основания“ за отказ да бъде предоставена поисканата информация. Той отменя отказа като незаконосъобразен и връща преписката на „Булгаргаз“ за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което следва да бъде предоставена заявената информация. А също така задължава „Булгаргаз” да плати разноските по делото.

Делото бе водено от адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация”. „Решението е от важно значение и потвърждава практиката на административните съдилища, че информацията за публични разходи е винаги от надделяващ обществен интерес”, посочи адвокат Кашъмов.

„Същевременно съдът не приема приложеното от държавната компания изключително широко разбиране на ограничението в закона, свързано със защита на т.нар. „преговори”. Какви пари вече са платени по договора е право на всеки гражданин, особено журналист, да знае. Съдът отбелязва, че дори да беше приложимо това ограничение, а то не е, е изтекъл и 2-годишният срок на приложимостта му с оглед давността на сделката. Няма по-голяма сила за контрол над властта и действията ѝ с публични средства от правото на гражданина да бъде информиран и да изисква отчетност и прозрачност. Този принцип бе препотвърден от независимия съд”, добави юристът.

Редактор: Цветина Петкова