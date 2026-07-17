Снимка: БТА
Той ще заеме длъжността до провеждането на нова конкурсна процедура
Съветът на директорите на „Булгаргаз“ избра Георги Татарски за нов изпълнителен директор на дружеството. Той поема поста от Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е официално отразено в Търговския регистър.
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От данните в Търговския регистър става ясно още, че Веселина Канатова-Бучкова е избрана за председател на Съвета на директорите, а от органа са освободени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.
Съгласно вписаните обстоятелства мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен. За новоизбраните обаче е предвидено да изпълняват функциите си до провеждането на нов конкурс за ръководството на дружеството, но за срок не по-дълъг от шест месеца.
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Промените в управлението са част от обновяването на ръководния орган на държавното газово дружество. В заседанието, на което са взети решенията, са участвали независимите членове Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев, както и представителите на държавата Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков.
Кадровите промени в „Булгаргаз“ идват в ключов момент за компанията. В момента дружеството води разговори с турската компания „Боташ“ относно промени в дългосрочното споразумение между двете страни. Договорът беше подписан в началото на 2023 г. по време на служебното правителство на Гълъб Донев, когато министър на енергетиката беше Росен Христов, и предвижда сътрудничество за период от 13 години. Новото ръководство ще трябва да участва в процеса по предоговаряне на условията по едно от най-коментираните споразумения в енергийния сектор през последните години.Редактор: Цветина Петкова
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