В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на „Боташ“. Ще го прави единствено ако доставя газ през него. В това време ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри. Това заяви министър-председателят Румен Радев преди заминаването си за Анкара за Срещата на върха на НАТО.

Припомняме, че вчера след срещата на премиера и турския президент енергийните компании „Булгаргаз” и „Боташ” подписаха споразумение за замразяване на договора помежду им.

По думите на премиера постигнатото между България и Турция споразумение по договора с „Боташ“ ще доведе до съществено намаляване на разходите за регазификация и пренос на природен газ, като същевременно няма да натовари държавните финанси.

Договорът с „Боташ” се замразява за 15 месеца след срещата Радев-Ердоган

„Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа - не само като страна, през която се транзитира газ, но и като такава, която ефективно търгува с газ. България високо цени приятелските съотношения с Турция, както и подкрепата, която ни оказа тя в труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът на Петков и Василев остави България без газ“, допълни Радев.

Той отбеляза, че през годините политиците не са използвали споменатия договор, не са го развивали, нито оптимизирали, а са го саботирали. Ето защо Радев ги посъветва „да намерят друга опорка за атака срещу него и правителството“.

По думите на Радев най-важният резултат от подписания протокол е именно по-ниската цена на услугите, свързани с доставката на природен газ.

„Най-важното е, че този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос“, подчерта президентът. Според него договореностите са основани на разбирането, че България и Турция могат да използват по-ефективно съществуващата инфраструктура и да засилят ролята си като ключов енергиен коридор за Централна и Източна Европа.

Радев потвърди, че към момента България има натрупани задължения по договора с турската компания, тъй като плащания не са извършвани от юли 2024 г. „Дължим 360 милиона долара. Но с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и сме си отговорили как изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси“, заяви държавният глава.

Президентът обясни, че през следващите 15 месеца, за които е договорено замразяване на определени плащания, България ще работи активно за по-доброто използване на газовата инфраструктура. „С тези 15 месеца ние ще имаме сериозна работа, така че България да се позиционира като търговец на газ“, каза Радев.

Той отхвърли твърденията, че споразумението е обвързано с други икономически или инфраструктурни проекти между София и Анкара. „Този протокол и отношенията в газовата сфера нямат нищо общо с магистрала „Черно море“, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица и Тунджа, с блок „Хан Тервел“ или с какъвто и да е друг проект“, подчерта президентът.

По думите му договореността е постигната без допълнителни условия от българска или турска страна. „Абсолютно нищо друго не е обещавано“, заяви Радев в отговор на въпрос дали Анкара е поискала насрещни ангажименти срещу 15-месечното облекчение по договора.

Какво означава за България замразяването на договора с „Боташ“

Президентът отдаде постигнатото споразумение на добрите отношения между двете държави и на взаимното доверие, изградено през годините. „Това е резултат от взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините“, каза той по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Радев допълни, че България и Турция имат общ интерес да развиват сътрудничеството в областта на енергетиката, транспорта, дигиталната свързаност и зелената енергия, но подчерта, че тези теми не са били част от конкретния протокол по договора с „Боташ“. „И Турция, и България, и целият регион на Югоизточна Европа имат интерес да засилваме сътрудничеството си. Но това по никакъв начин не е обект на този протокол“, заяви президентът.