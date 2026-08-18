Най-малко четирима души загинаха, а деветима са ранени при стрелба в гимназия „Атенео де Замбоанга“ в град Замбоанга в южната част на Филипините. Сред загиналите вероятно е и предполагаемият стрелец. Нападението е извършено малко преди началото на учебните занятия, съобщиха от полицията.

Националното бюро за разследване каза, че при стрелбата са загинали двама ученици и двама охранители. Самоличността на жертвите все още не е разкрита.

Според властите заподозреният е ученик в последния, четвърти гимназиален курс. Баща му работел в митническата служба на Замбоанга. Младежът внесъл пистолет и пушка в училището и открил огън в класна стая без видима причина.

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Кметът на града - Кхаймер Адан Оласо, заяви, че предполагаемият стрелец и жертвите били ученици в частното училище, управлявано от йезуитския орден. На видеозапис се вижда как деца бягат от сградата и се чува изстрел.

Разследващите продължават да работят на терен, докато властите установяват мотива за стрелбата и проверяват за евентуални пропуски в мерките за сигурност.

Припомняме, че на 22 юни най-малко трима души загинаха, а други петима бяха ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините . Нападението беше извършено в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте.

Редактор: Дарина Методиева