Най-малко трима души загинаха, а други петима са ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините. Нападението било извършено около 9 ч. сутринта в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте.

Държавната телевизия PTV съобщи, че двама ученици били арестувани, като единият е задържан на местопрестъплението. Полицията все още не е установила мотива за стрелбата.

„Ранените бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения“, се посочва в изявление на регионалната полиция.

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Припомняме, че през 2022 г. трима души, сред които и бивш кмет на града, бяха убити при стрелба преди церемонията по дипломирането в университета „Атенео де Манила“ в столицата на Филипините. По-късно беше установено, че става дума за покушение, мотивирано от „лични причини“.

Законното притежание на оръжие е строго регулирано в азиатската страна, но съществува голям черен пазар.

Редактор: Дарина Методиева