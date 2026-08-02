Трима души загинаха, а 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва. Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител я спрял пред входа, когато забелязал подозрителен предмет. Миг по-късно устройството избухнало.

На място са загинали жената, охранителят и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават дали той е бил мишена на атаката. Властите проверяват и версията, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може да не е знаела какво носи.

Трима загинали и 15 ранени при взрив край лятно заведение в Москва

Междувременно Вашингтон обяви, че през следващите седмици ще направи нов опит да възобнови преговорите за прекратяване на войната в Украйна. „През следващите няколко седмици ще направим опит да възобновим разговорите между двете страни и да сложим край на тази война. Разбираме обаче, че и Русия, и Украйна имат твърди червени линии. Докато не успеем да сближим позициите им, няма да постигнем напредък. Ние сме готови да действаме”, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Редактор: Ивайла Маринова