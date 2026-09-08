Снимка: Официален профил на Иван Демерджиев във Facebook
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Според разследващите това е най-голямото количество наркотици, намерено през последните години
Продължава разследването на наркоканала, разбит в Бургас. Според разследващите това е най-голямото количество дрога, намерено през последните години.
Версиите, по които продължават да работят разследващите, са няколко. Счита се, че шофьорът - 40-годишният Димитър Христов, знаел какво превозва и е част от мащабната схема за наркотрафик у нас и извън граница.
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Проверява се версията му дали е трябвало да разтовари наркотика в Поморие, или да премине турската граница, както и това каква е връзката със собственика на дружеството, на което е регистриран камионът. Той в момента излежава присъда. В камиона е намерена сумата от 3 900 евро, за които Христов не дал обяснения от къде са. Той твърди, че е електротехник и работи без трудов договор.
„Окръжен съд-Бургас не прие тезата на Димитър Христов, че не е знаел какво има в камиона, поради количеството и съдържанието в него. Вече може да се каже, че превозното средство е собственост на многократно осъждан. Предстои установяването дали има някаква пряка връзка, но разследването е в начален етап”, каза окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Никола Тунев
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